«Синема парк» запускает новые карты лояльности для клиенов

С девятого августа в кинотеатрах «Синема Парк» ("Фантастика" и «Седьмое небо») будут выдаваться новые бонусные карты лояльности. Бонусы накапливаются при посещении кинотеатра или кинобара, их можно будет тратить на последующие посещения и покупки в кинотеатре.

Насмотри на кино-бонусы: получай подарки, спецпредложения и до 20% от суммы покупок на бонусный счет с новой картой лояльности «Территория кино».

Получить карту можно, приобретая билеты в кассах кинотеатра Синема Парк или пройдя по ссылке.

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Фото: Архив «Синема Парк»