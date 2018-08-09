ООО «Стройинвест» будет включено в Реестр недобросовестных поставщиков

УФАС России по Московской области рассмотрело сведения, предоставленные ГБУ МО «Мосавтодор», в которых ООО «Стройинвест» предложено включить в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе надзорного органа.

Как показали предоставленные сведения, «Мосавтодор» заключило государственный контракт со «Стройинвест» на выполнение комплекса работ по содержанию контейнерных площадок у автомобильных дорог на юге Московской области.

ООО «Стройинвест» нарушило условия исполнения контракта и «Мосавтодор» расторгла его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России «Стройинвест» не предоставило документов, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий договора в установленные законом сроки. Поэтому, выслушав доводы всех участвовавших в рассмотрении дела лиц и изучив доказательства, УФАС пришло к решению включить ООО «Стройинвест» в Реестр недобросовестных поставщиков.