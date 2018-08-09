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Жители региона чаще жалуются на качество бытовых и жилищно-коммунальных услуг
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Жители региона чаще жалуются на качество бытовых и жилищно-коммунальных услуг 

Волга Ньюс 1 час назад
Как отмечают в ведомстве, структура обращений потребителей по сравнению с аналогичными отчетными периодами 2017 и 2016 годов осталась прежней. Основное количество обращений приходится на сферу различного вида услуг, доля которых составила 65,4% (2167), за аналогичный период 2017 года — 56% (1519), 2016 год — 57,2% (1527).
В первом полугодии продолжило увеличиваться количество обращений в сферах оказания бытовых услуг (в 2016 г. — 144 (5%); в 2017 г. — 173 (6%); в 2018 г. — 355 (10,7%). В то же время что касается транспортных услуг, то жалоб стало заметно меньше. За шесть месяцев 2017 года их поступило 58 (2,1% от общего числа), а в 2018-м — уже 34 (1%). Такая же картина и на региональном рынке услуг связи (в 2016 г. — 173 обращений (6%), в 2017 г. — 232 (9%), в 2018 г. — 179 (5,3%) и медицинских услуг (в 2016 г. — 49 (1,8%); в 2017 г. — 77 (2,8%); в 2018 г. — 54 (1,6%).
Стабильно высоким остается количество обращений по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг: за шесть месяцев 2016 года недовольных качеством их предоставления было 468 жителей региона (18% от общего числа жалоб); в 2017-м — 429, в 2018-м — уже 762 (23%).
В числе основных причин, послуживших для обращения граждан, остаются продажа товаров с недостатками, предоставление услуг ненадлежащего качества, нарушение сроков исполнения услуг, а также непредставление, либо представление недостоверной информации хозяйствующими субъектами о товарах (работах, услугах, в том числе их стоимости), их изготовителях (исполнителях), продавцах.
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