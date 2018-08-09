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Глеб Никитин объяснил, почему виадук на Петряевке в проекте был, но построен не был
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Глеб Никитин объяснил, почему виадук на Петряевке в проекте был, но построен не был 

nn.ru 54 минуты назад
Фото: nn.ru
— Проектная документация у нас есть, но ее необходимо было согласовывать с закройщиком высокоскоростной магистрали (ВСМ), — приводит слова Глеба Никитина пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской оласти. — После того, как был разработан проект магистрали, проект виадука потребовал корректировки. Сейчас вносятся необходимые изменения. Решение по строительству будет приниматься одновременно с решением по строительству ВСМ. Это уже не за горами, ориентировочно в ближайшие два года.
Построить многоуровневую развязку в районе железнодорожной станции Петряевка обещали нижегородцам еще в 2014 году, когда шло активное обсуждение проекта реконструкции Молодежного проспекта, который должен был стать основной дорогой в аэропорт Стригино. Однако потом как-то неожиданно развязка исчезла из проекта. Жители, которые каждый день пользуются этой дорогой, начали обивать пороги различных инстанций. И в итоге добились в апреле 2016 года встречи с президентом ОАО «ГАЗ», депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Николаем Пугиным. Уважаемый представитель «Единой России» заверил, что «виадук через Петряевку все-таки построят». Однако депутат подтвердил, что в проекте реконструкции Молодежного проспекта обещанной эстакады нет, но переживать людям не стоит. «Поскольку трасса, которая упирается в бесконечно закрытый шлагбаум железной дороги, не имеет смысла, областное правительство приняло решение: в рамках отдельного проекта построить на Петряевке виадук. Срок завершения строительства — конец 2018 года», — пообещал Николай Пугин.
В конце 2017 года, когда, наконец, завершилась реконструкция проспекта Молодежного, наш мобильный корреспондент Виктор Ворошиловъ специально поехал, чтобы посмотреть на новые дорожные объекты. Однако долгожданную эстакаду через железную дорогу около станции Петряевка он не обнаружил.
— Виадук есть. Но он не через проблемный железнодорожный переезд, — посетовал Виктор.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области нам пояснили, когда и при каких условиях может быть построен путепровод в районе станции Петряевка.
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