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Идет доработка проекта виадука над Петряевским переездом в Нижнем
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Идет доработка проекта виадука над Петряевским переездом в Нижнем 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с жителями Автозаводского района сообщил, что в проект виадука над Петряевским переездом нужно внести корректировки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жители района задали главе региона вопрос, почему изначально заявленный в проекте виадук так и не был построен. Глеб Никитин сообщил, что проектную документацию нужно было согласовать с застройщиком высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Проект виадука потребовал корректировки после разработки проекта самой магистрали. Сейчас специалисты вносят необходимые изменения.
«Решение по строительству будет приниматься одновременно с решением по строительству ВСМ. Это уже не за горами, ориентировочно в ближайшие два года», — отметил Глеб Никитин.
Напомним, что в конце 2017 года в Автозаводском районе после масштабной реконструкции открылся проспект Молодежный. Дорожники, обновившие проспект, получили благодарности губернатора Нижегородской области, благодарности министра транспорта РФ и благодарственные письма полпреда президента.
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