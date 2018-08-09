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Мошенник продал пенсионерке из Петербурга БАДы за 150 тысяч рублей
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Мошенник продал пенсионерке из Петербурга БАДы за 150 тысяч рублей 

360tv.ru 1 час назад
Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой афериста, уговорившего ее приобрести БАДы для «растворения тромбов». Стоимость препаратов составила 150 тысяч рублей, сообщил сайт «Невские новости».
Несколько дней назад мошенник подошел к пенсионерке на проспекте Металлистов и стал предлагать ей лечение. Он заверил женщину, что средство, способное ей помочь стоит очень дорого, но он готов продать его за 150 тысяч рублей.
Пенсионерка поверила незнакомцу и отдала ему деньги. Тот выдал ей чек за товар и банку с «лекарством». Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Продавца БАДов ищут сотрудники уголовного розыска.
Житель Красноярского края лишился 300 тысяч рублей, решив заказать мясо через интернет. Компания, с которой он связался потребовала у него предоплату, но так и не прислала товар.
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