Мошенник продал пенсионерке из Петербурга БАДы за 150 тысяч рублей

Пожилая жительница Санкт-Петербурга стала жертвой афериста, уговорившего ее приобрести БАДы для «растворения тромбов». Стоимость препаратов составила 150 тысяч рублей, сообщил сайт «Невские новости».

Несколько дней назад мошенник подошел к пенсионерке на проспекте Металлистов и стал предлагать ей лечение. Он заверил женщину, что средство, способное ей помочь стоит очень дорого, но он готов продать его за 150 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила незнакомцу и отдала ему деньги. Тот выдал ей чек за товар и банку с «лекарством». Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Продавца БАДов ищут сотрудники уголовного розыска.

Житель Красноярского края лишился 300 тысяч рублей, решив заказать мясо через интернет. Компания, с которой он связался потребовала у него предоплату, но так и не прислала товар.