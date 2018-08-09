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Задолженность предприятий ЖКХ Тверской области перед энергетиками составляет более 380 миллионов рублей
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Задолженность предприятий ЖКХ Тверской области перед энергетиками составляет более 380 миллионов рублей 

tvernews.ru 1 час назад
По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Тверской области перед тверским филиалом МРСК Центра за поставленную электрическую энергию и услуги по ее передаче составляет 383 млн рублей. Это предприятия 18 муниципальных образований региона. Наибольший объем задолженности перед энергетиками у организаций сферы ЖКХ городов Нелидово, Бежецка, Бологое, Ржева, Кимры и Вышневолоцкого района.
— В преддверии осенне-зимнего периода очень важно поднимать и обсуждать вопросы соблюдения платежной дисциплины в жилищно-коммунальном комплексе, поэтому мы принимаем участие в совещаниях при Правительстве Тверской области, посвященных этой теме. Задолженность, накопленная перед энергетиками, нарушает планы по реализации ремонтной программы и подготовке филиала к прохождению зимнего максимума нагрузок — сказал Манвел Мажонц, и.о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» напоминает потребителям о необходимости соблюдения сроков оплаты за электроэнергию и услуги по ее передаче! Нарушение сроков оплаты влечет за собой начисление пеней в размере до 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки или 20.4% годовых.
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