Завод, детсад, бассейн и жилые комплексы: в Челябинске назвали лучших строителей

В Челябинске подвели итоги конкурса «Строитель года». В этом году комиссия не стала выбирать трёх победителей, а учредила семь специальных призов. Об этом сообщили в межрегиональном Союзе строителей.

Победителями среди жилой недвижимости стали челябинские жилые комплексы «Ньютон» и «Король Плаза»

В этом году на конкурс представили 30 объектов разного назначения, а также десять предприятий-производителей стройматериалов. Это компании из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Карабаша, Южноуральска, Златоуста, Сосновского района и Крыма.

— Особое внимание в этом году конкурсанты уделили использованию современных архитектурных решений в строительстве, инновационных технологий и материалов, качеству и благоустройству территории новостроек, развитию, — рассказали в межрегиональном Союзе строителей.

Объектами–победителями конкурса стали ЖК «Ньютон» и ЖК «Король Плаза», построенные в Челябинске; клубный посёлок «Лесной остров» в Сосновском районе; школа искусств в Карабаше, детский сад на проспекте Победы, 358 в Челябинске (реконструкция); административно-бытовой корпус Завода для локализации производства электродвигателей в Челябинске; бассейн на улице Молдавской в областном центре.

Лучшим объектом промышленного строительства назван «Завод для локализации производства электродвигателей на территории Российской Федерации» (Челябинск), а лучшими производителями строительных материалов стали «Востокметаллургмонтаж-1», завод «ЖБИ74», «Группа АСТ».

Впервые по итогам конкурса присуждена награда «За особые достижения по созданию комфортных условий при комплексной застройке». Ею отметили челябинскую строительную компанию «Легион».

В этом году в конкурсе появились новые номинации: «Лучшая организация по проведению капитального ремонта многоквартирных домов», победителем которой стала организация «Лифт» из Магнитогорска, и «За создание современной инфраструктуры в сфере благоустройства промышленных предприятий», в которой лучшим признали предприятие «Карабашмедь» . Самую эффективную организацию контроля качества выпускаемой предприятиями стройиндустрии продукции представила группа компаний «УралНИИСтром».

Конкурс «Строитель года» проводится каждый год накануне профессионального праздника. Ранее челябинские строители рассказали 74.ru о том, как оказались в этой профессии, поведали о трудностях и радостях, с которыми приходится сталкиваться в своей работе.