Завод, детсад, бассейн и жилые комплексы: в Челябинске назвали лучших строителей 

В Челябинске подвели итоги конкурса «Строитель года». В этом году комиссия не стала выбирать трёх победителей, а учредила семь специальных призов. Об этом сообщили в межрегиональном Союзе строителей.
Победителями среди жилой недвижимости стали челябинские жилые комплексы «Ньютон» и «Король Плаза»
В этом году на конкурс представили 30 объектов разного назначения, а также десять предприятий-производителей стройматериалов. Это компании из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Карабаша, Южноуральска, Златоуста, Сосновского района и Крыма.
— Особое внимание в этом году конкурсанты уделили использованию современных архитектурных решений в строительстве, инновационных технологий и материалов, качеству и благоустройству территории новостроек, развитию, — рассказали в межрегиональном Союзе строителей.
Объектами–победителями конкурса стали ЖК «Ньютон» и ЖК «Король Плаза», построенные в Челябинске; клубный посёлок «Лесной остров» в Сосновском районе; школа искусств в Карабаше, детский сад на проспекте Победы, 358 в Челябинске (реконструкция); административно-бытовой корпус Завода для локализации производства электродвигателей в Челябинске; бассейн на улице Молдавской в областном центре.
Лучшим объектом промышленного строительства назван «Завод для локализации производства электродвигателей на территории Российской Федерации» (Челябинск), а лучшими производителями строительных материалов стали «Востокметаллургмонтаж-1», завод «ЖБИ74», «Группа АСТ».
Впервые по итогам конкурса присуждена награда «За особые достижения по созданию комфортных условий при комплексной застройке». Ею отметили челябинскую строительную компанию «Легион».
В этом году в конкурсе появились новые номинации: «Лучшая организация по проведению капитального ремонта многоквартирных домов», победителем которой стала организация «Лифт» из Магнитогорска, и «За создание современной инфраструктуры в сфере благоустройства промышленных предприятий», в которой лучшим признали предприятие «Карабашмедь». Самую эффективную организацию контроля качества выпускаемой предприятиями стройиндустрии продукции представила группа компаний «УралНИИСтром».
Конкурс «Строитель года» проводится каждый год накануне профессионального праздника. Ранее челябинские строители рассказали 74.ru о том, как оказались в этой профессии, поведали о трудностях и радостях, с которыми приходится сталкиваться в своей работе.