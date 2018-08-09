На территории автобазы в ЗАО выявлен нелегальный склад

Установлено, что земельный участок площадью 45217 кв. м предоставлялся арендатору для эксплуатации автостоянки, зданий и сооружений автобазы. Согласно особым условиям договора, инфраструктурные объекты на этой территории должны были использоваться только для ремонта и технического обслуживания автомобилей.

Фактически часть территории площадью примерно 1500 кв. м оказалась занята складскими контейнерами и терминалами индивидуального хранения. Арендатор огородил участок автобазы железобетонным забором, установил на въезде автоматический шлагбаум и организовал его охрану. Складские контейнеры сдавались в аренду, услугу можно было заказать по Интернету.

Таким образом, арендатор самовольно изменил функциональное назначение территории, поскольку изменения в договор аренды земельного участка не вносились.

По факту нарушения разрешенного использования земельного участка возбуждено административное производство. На устранение нарушения установлен срок. Арендатору надлежит привести фактическое использование земельного участка в соответствие с целями и условиями его предоставления.