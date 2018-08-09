Ещё
«Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

«Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарцам советуют расплатиться с долгами
Самарские энергетики разослали должникам из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска красные квитанции. Так они называют платежки с уведомлением о начислении штрафных пеней.
— Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с августа начал начисление пеней жителям Самарской области, задержавшим платеж за горячее водоснабжение. Наиболее злостные должники, которые не исполняют свои обязательства по оплате уже свыше 91 дня, в соответствии с Жилищным кодексом будут оплачивать 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Эта ставка находится фактически на одном уровне с банковскими кредитами, — рассказали теплоэнергетики.
Жители Самарской области задолжали за отопление 8,7 миллиарда рублей
По их словам, в красных квитанциях будет содержаться информация о сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и возможных последствиях. Среди них отключение коммунальных услуг, начисление пеней и судебные иски.
— Красная квитанция с надписью «Должник» — сигнал к тому, чтобы прекратить накапливать долги до внушительных сумм и обратиться к поставщику услуг. Уверен, яркий цвет не позволит счетам затеряться среди почтовой корреспонденции и лишний раз напомнит о необходимости своевременной оплаты тепловой энергии, — прокомментировал директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
При этом неплательщикам предлагают реструктуризировать долг. Для этого нужно заключить специальное соглашение с компанией. С начала 2018 года этим воспользовались более 1000 человек.
Держи кошелек шире: в Самарской области выросли цены на услуги ЖКХ
63.ru: последние новости
«Остановка запрещена!»: самарцы просят Азарова вернуть им парковки в ЖК «Ботанический» Жители Самарской области получат новые квитанции Самарский бизнесмен предложил создать в городе «Цифровую деревню» для айтишников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля213
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель
Государству посоветовали избавляться от компаний
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение