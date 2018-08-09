«Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени

Самарцам советуют расплатиться с долгами

Самарские энергетики разослали должникам из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска красные квитанции. Так они называют платежки с уведомлением о начислении штрафных пеней.

— Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с августа начал начисление пеней жителям Самарской области, задержавшим платеж за горячее водоснабжение. Наиболее злостные должники, которые не исполняют свои обязательства по оплате уже свыше 91 дня, в соответствии с Жилищным кодексом будут оплачивать 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. Эта ставка находится фактически на одном уровне с банковскими кредитами, — рассказали теплоэнергетики.

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По их словам, в красных квитанциях будет содержаться информация о сумме задолженности, рекомендуемых сроках оплаты и возможных последствиях. Среди них отключение коммунальных услуг, начисление пеней и судебные иски.

— Красная квитанция с надписью «Должник» — сигнал к тому, чтобы прекратить накапливать долги до внушительных сумм и обратиться к поставщику услуг. Уверен, яркий цвет не позволит счетам затеряться среди почтовой корреспонденции и лишний раз напомнит о необходимости своевременной оплаты тепловой энергии, — прокомментировал директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

При этом неплательщикам предлагают реструктуризировать долг. Для этого нужно заключить специальное соглашение с компанией. С начала 2018 года этим воспользовались более 1000 человек.

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