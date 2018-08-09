Ещё
Обзор инопрессы. Насколько эффективны западные антироссийские санкции?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1084.47
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Обзор инопрессы. Насколько эффективны западные антироссийские санкции? 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: BFM.RU
Эффективность западных, в частности, американских санкций против России анализирует на портале Atlantico президент французского Института стратегического анализа Франсуа Жере. По его мнению, санкции против физических лиц имеют, на первый взгляд, ограниченный эффект. На самом деле они ударили по крупным компаниям, принадлежащим олигархам, приведя к заметному падению акций на московской бирже. Были затронуты банковские операции, а курс рубля по отношению к доллару существенно упал.
Жере утверждает, что ужесточение санкций может привести российскую экономику к стагнации, несмотря на это, Москва не планирует отдавать Крым и ослаблять помощь Башару Асаду в Сирии. Президент России Владимир Путин может рассчитывать на народную поддержку, основанную на националистических чувствах.
Для нанесения еще большего ущерба американские санкции должны быть масштабными, но это трудно осуществить по двум причинам. Во-первых, Дональд Трамп постарается расколоть конгресс и раздробить санкции на мелкие меры с ограниченной эффективностью. Во-вторых, международное сообщество не имеет единого мнения по поводу санкций, каждая страна Евросоюза преследует свои интересы в отношениях с Россией. Кроме того, Москве удалось создать мощные группы влияния во Франции, Германии и Италии, которые стараются как можно сильнее ограничить антироссийские санкции.
Около пяти месяцев назад российский лидер Владимир Путин получил самую широкую поддержку избирателей на президентских выборах, напоминает шеф московского бюро The Financial Times. Однако в последнее время люди, кажется, начинают менять свое мнение. Ряд опросов общественного мнения, результаты которых опубликованы в последнюю неделю, показывают, что гражданам России надоело ненавидеть Запад, что они по некоторым вопросам не согласны с властями и даже готовы протестовать.
Если тенденция продолжится, Кремлю есть о чем беспокоиться. Люди могут отказаться от приоритета патриотизма над личными экономическими интересами, забыть о концепции осажденной крепости и отрицании западных ценностей, полагает автор статьи.
В минувшие выходные президент Дональд Трамп оправдал встречу с российским адвокатом во время избирательной кампании для получения информации о политическом сопернике Хиллари Клинтон, напоминает Bloomberg.
Американцы никогда не должны забывать, что Советский Союз сыграл героическую и незаменимую роль во Второй мировой войне. Трамп прав, что Соединенные Штаты должны проявлять большой интерес к поддержанию мирных и взаимовыгодных отношений с Россией. Однако сегодня российское правительство работает над ослаблением, подрывом и дестабилизацией США. По этой причине помощь России в получении информации о политическом сопернике хуже скандала. Это предательство, заключает автор статьи.
BFM.RU: последние новости
А были ли скидки? По словам покупателей, перед распродажей MediaMarkt значительно повысил цены Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива Рост НДС потянет за собой тарифы ЖКХ?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля209
Приставы навязывают россиянам чужие долги18
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Роковой август: рубль с треском обвалился16
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение