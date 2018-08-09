Обзор инопрессы. Насколько эффективны западные антироссийские санкции?

Эффективность западных, в частности, американских санкций против России анализирует на портале Atlantico президент французского Института стратегического анализа Франсуа Жере. По его мнению, санкции против физических лиц имеют, на первый взгляд, ограниченный эффект. На самом деле они ударили по крупным компаниям, принадлежащим олигархам, приведя к заметному падению акций на московской бирже. Были затронуты банковские операции, а курс рубля по отношению к доллару существенно упал.

Жере утверждает, что ужесточение санкций может привести российскую экономику к стагнации, несмотря на это, Москва не планирует отдавать Крым и ослаблять помощь Башару Асаду в Сирии. Президент России Владимир Путин может рассчитывать на народную поддержку, основанную на националистических чувствах.

Для нанесения еще большего ущерба американские санкции должны быть масштабными, но это трудно осуществить по двум причинам. Во-первых, Дональд Трамп постарается расколоть конгресс и раздробить санкции на мелкие меры с ограниченной эффективностью. Во-вторых, международное сообщество не имеет единого мнения по поводу санкций, каждая страна Евросоюза преследует свои интересы в отношениях с Россией. Кроме того, Москве удалось создать мощные группы влияния во Франции, Германии и Италии, которые стараются как можно сильнее ограничить антироссийские санкции.

Около пяти месяцев назад российский лидер Владимир Путин получил самую широкую поддержку избирателей на президентских выборах, напоминает шеф московского бюро The Financial Times. Однако в последнее время люди, кажется, начинают менять свое мнение. Ряд опросов общественного мнения, результаты которых опубликованы в последнюю неделю, показывают, что гражданам России надоело ненавидеть Запад, что они по некоторым вопросам не согласны с властями и даже готовы протестовать.

Если тенденция продолжится, Кремлю есть о чем беспокоиться. Люди могут отказаться от приоритета патриотизма над личными экономическими интересами, забыть о концепции осажденной крепости и отрицании западных ценностей, полагает автор статьи.

В минувшие выходные президент Дональд Трамп оправдал встречу с российским адвокатом во время избирательной кампании для получения информации о политическом сопернике Хиллари Клинтон , напоминает Bloomberg