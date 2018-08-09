Квартал на Васильевском острове осветят за 2,6 млн рублей

Объявлен аукцион на капремонт электрических сетей и установок уличного освещения объекта на кольце общественного транспорта на Наличной ул. между ул. Кораблестроителей и Морской набережной.

Начальная цена контракта, по данным сайта госзакупок, составляет 2,6 млн рублей. Заказчик — СПб ГУП «Ленсвет». Заявок ждут до 16 августа, торги назначены на 20 августа 2018 года. Контракт заключается до 10 декабря 2018 года. Преимущества — малому бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. В задачи исполнителя входит демонтаж существующей сети и осветительного оборудования и монтаж и установка нового, прокладка кабеля СИП, пусконаладка, благоустройство. Предусмотрены оцинкованные опоры и оцинкованные консольные светильники. Мощность освещения на перекрестках планируется в 1,5 норматива. Управлять освещением будет АСУНО «Аврора». Проект выполнен в ООО «КСК „Электропроект“».