Крымчане начали получать уведомления об уплате имущественных налогов

Рассчитали по нормативу Роман Борисович, сколько крымчан получат квитанции на уплату земельного налога?Роман Наздрачев: Мы производим расчет налога на основании сведений, представленных Госкомрегистром РК, о праве собственности или пожизненного наследуемого владения землей. По состоянию на 1 января 2018 года 141 тысяча физлиц зарегистрировала право собственности на 180 тысяч участков. Естественно, это не все владельцы земли в Крыму — формирование реестра прав собственности продолжается. Граждане, которые в нынешнем году уведомление на уплату земельного налога не получат, могут не беспокоиться — значит, на них не пришли сведения из Госкомрегистра РК. Они получат уведомления в будущем году, если сведения о праве собственности на землю будут внесены в реестр в течение 2018 года. Какую сумму получит бюджет?Роман Наздрачев: Ориентировочно сумма поступлений от земельного налога превысит 100 миллионов рублей. Как рассчитывался размер налога? От чего он зависит?Роман Наздрачев: Земельный налог установлен Налоговым кодексом РФ, но вводится в действие на территории муниципального образования решением органа местного самоуправления. Базой для расчета является кадастровая стоимость участка, установленная на 1 января года, следующего за отчетным. Но для Крыма и Севастополя еще в 2014 году было сделано исключение, предполагающее, что расчет земельного налога делается исходя из нормативной стоимости земельных участков, а не кадастровой. Причина в том, что на тот момент в Крыму не была проведена кадастровая оценка земли, а налоговое законодательство РФ вступило в силу с 1 января 2015 года и нужен был инструмент для расчета земельного налога для юрлиц. В 2016 году в Крыму провели государственную кадастровую оценку, результаты ее утвердил Совмин РК. Однако, для вступления ее в силу правительство РК должно принять отдельное распоряжение о применении результатов кадастровой оценки. Соответственно, базой налогообложения за 2017 и 2018 год остается нормативная цена земли. Кто определяет нормативную стоимость?Роман Наздрачев: Органы местного самоуправления. Они запрашивают информацию об участках у регистрирующего органа, умножают площадь на утвержденную стоимость квадратного метра и получают его нормативную оценку. ФНС получает эти сведения от Госкомрегистра РК и делает расчет размера налога, исходя из нормативной стоимости, утвержденной ставки налога, периода владения человека земельным участком в течение календарного года. То есть, если право собственности на землю наступило не с начала года, а, например, с февраля или с июля, то и налог новому собственнику насчитывается только за эти месяцы. За предыдущий период его заплатит прежний владелец. В среднем размер платежа на участок 6 соток под индивидуальное жилищное строительство составит 400-1000 рублей в год в зависимости от установленной муниципалитетом ставки налога и стоимости земельного участка. Но каждый случай в чем-то уникален. Все зависит от районаОдинаковые ли ставки налога в разных районах республики?Роман Наздрачев: Нет. Их утверждают муниципальные органы власти. Налоговый кодекс определяет две категории ставок: на социально значимые земли (под жилищное строительство, земли сельхозназначения и другие) — не более 0,3 процентов, для прочих земель — не более 1,5 процента. Органы местного самоуправления утверждают размер ставки в этих границах. В Крыму минимальные ставки 0,0015 процента, установлены, например, для дачных хозяйств в Красноперекопске, а максимальные — 0,3 процента в ряде сельских поселений Симферопольского района. Если у участка два или больше собственников, кто в этом случае должен платить налог?Роман Наздрачев: Если человек владеет частью земельного участка, налог рассчитывается, исходя из его доли. Например, каждый из собственников, имеющих одну вторую доли, получит уведомление на половину размера налога, начисленного на участок. Пенсионеры попали в льготникиСуществуют ли льготы при уплате этого налога?Роман Наздрачев: Да. И их тоже утверждают муниципальные органы власти. Как и величину налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков. В прошлом году были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которые определили величину налогового вычета в размере стоимости 600 квадратных метров, а перечень льготников, имеющих право на вычет, дополнен пенсионерами. До вступления в силу изменений его имели Герои РФ, СССР, инвалиды с детства, первой и второй групп, участники ликвидации аварии на ЧС. То есть, начиная с 2017 года, эти категории граждан имеют право на льготу в виде вычета стоимости 600 квадратных метров. Происходит это так: берется стоимость земельного участка, принадлежащего льготнику, и из нее вычитается стоимость 600 квадратов, а на разницу насчитывается налог. Если участок равен или менее 600 квадратов, то владелец от уплаты налога освобождается. Но нужно помнить, что, во-первых, эта льгота носит заявительный характер, то есть нужно обратиться в налоговую службу с заявлением, только после этого она будет применена. Во-вторых, льгота распространяется на один земельный участок. Если человек имеет несколько, при этом не указал в заявлении на какой применить льготу, то вычет налоговая служба применит к максимальной сумме земельного налога. Органы местного самоуправления вправе ввести какие-то дополнительные категории льготников?Роман Наздрачев: Да, в некоторых муниципалитетах Крыма, например, многодетные семьи освобождены от уплаты земельного налога либо полностью, либо на половину стоимости. Есть муниципалитеты, полностью освободившие от налога на землю пенсионеров. Ключевой вопрос До какой даты крымчане должны уплатить земельный налог? Предусмотрена ли пеня для тех, кто не сделает этого?Роман Наздрачев: Налог за 2017 год уплачивается на основании налогового уведомления ФНС, не позднее 3 декабря 2018 года (поскольку 1 декабря выпадает на выходной день). Мы уже сформировали уведомления и направляем налогоплательщикам.

Если у них, помимо земли, есть еще и транспортные средства, то это будет единое уведомление с двумя платежными документами. Собственники должны получить их до конца октября. Если налогоплательщик не получил бумажный вариант уведомления, он может обратиться в налоговую службу по месту регистрации с заявлением. Или узнать размер имущественного налога через личный кабинет на сайте ФНС России. В нем можно увидеть все объекты налогообложения, принадлежащие человеку, удостовериться в точности характеристик объектов налогообложения и уточнить в случае необходимости сведения. После этого ФНС сделает новый расчет суммы налога. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то со следующего дня за граничным сроком будет начисляться пеня (в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ ) за каждый день просрочки платежа. КстатиВместе с земельным налогом крымчане получат квитанции для уплаты транспортного налога. По предварительным данным, количество плательщиков выросло на 16 процентов — до 313 тысяч человек. При этом на 45 процентов выросло и число льготников, которые освобождены от его уплаты: республиканское законодательство дает право на льготу Героям Советского Союза, РФ, Социалистического труда, полным кавалерам Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам 1 и 2 группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней, инвалидам с детства — на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и другие категории граждан.

В 2018 году УФНС РФ по РК планирует получить от налогоплательщиков около 370 миллионов рублей транспортного налога, что на 80 миллионов рублей больше прошлогоднего.