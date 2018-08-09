Льготный период регистрации на FINOPOLIS-2018 завершится 10 августа

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. До 10 августа включительно действуют специальные условия регистрации на форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2018.

Стоимость пакета участника уровня «Стандарт» составляет 25 тыс. рублей, пакет «Премиум» стоит 55 тыс. рублей. В пакет «Стандарт» входит участие во всех мероприятиях деловой программы форума, а также комплект раздаточных материалов. Участники уровня «Премиум» в дополнение к деловой программе смогут принять участие в торжественном приеме от имени Банка России , который состоится 18 октября. Начиная с 11 августа стоимость пакетов увеличится до 35 и 65 тыс. рублей соответственно.

В программе FINOPOLIS-2018: пленарные и секционные дискуссии на ключевые темы финтеха, выступления гуру в области технологий, конкурс финтех-стартапов. Обсуждения в рамках деловой программы коснутся таких тем, как искусственный интеллект, рынок данных, кибербезопасность, регулирование цифровых услуг, технологии в страховании.

Подробная информация об условиях участия и деловой программе доступна на официальном сайте мероприятия: http://www.finopolis.ru/

Организатор FINOPOLIS 2018 — Банк России при поддержке Фонда Росконгресс.