В Иркутске жертвами «черных риэлторов» стали семьдесят семей

70 семей пострадали от действий «черных риэлторов» в Иркутске. Мошенники продавали людям участки, поставленные на учет по фальшивым документам. В состав ОПГ входил сотрудник Росреестра , который снабжал подельников выписками для сделок. Затем преступную схему раскрыли, и теперь настоящий собственник пытается выселить на улицу обманутых покупателей.

Источник фото: телеканал «360»

Уже несколько месяцев у многодетной семьи Мадатовых пытаются отобрать землю и выселить из дома, ставшего родным. О том, что в любой момент с малолетними детьми на руках она может остаться без крыши над головой, многодетная мать не может говорить без слез.

Источник фото: телеканал «360»

«Пашем с мужем. Муж работает без выходных. Обидно то, что работаем-работаем, и в итоге оказываешься на улице», — говорит пострадавшая Анара Мадатова.

Земельный участок с домом Мадатовы купили в 2014 году за два миллиона шестьсот тысяч рублей. Цена была чуть выше рыночной, сделку сопровождал риэлтор, а землю — проверяли в Росреестре. Там подтвердили, что участок — в порядке. Тогда Анара с мужем взяли кредит в банке и купили новое жилье. Жили счастливо — три года, отремонтировали дом, разбили огород и построили гараж с жилой пристройкой. А год назад — из суда пришло письмо с требованием освободить участок.

Источник фото: телеканал «360»

«Министерство имущественных отношений обратилось в суд, чтобы вернуть обратно эту землю. Соответственно, земля будет возвращена, а дом идет под снос», — сказала адвокат Елена Скуратова

Оказалось, многодетная семья стала жертвой «черных риэлоторов», орудовавших в Иркутске более трех лет. Они подделывали договора купли-продажи земли. Затем их подельник из числа сотрудников Росреестра по этим фальшивым документам ставил на кадастровый учет участки, принадлежащие государству. Участие чиновника гарантировало, что ни один юрист не сумеет узнать о подлоге.

«Из выписки Росреестра видно, есть ли у объекта ограничения и проблемы. И если выписка говорит, что проблем нет, такой объект априори можно покупать», — сообщила Елена Скуратова.

Источник фото: телеканал «360»

Мы все проверили, все официально! Я думаю, что государство нас на улице не оставит, это же не наша вина

Анара Мадатова пострадавшая.

Исковое заявление получили не только Мадатовы, но и их соседи слева и справа. Один из них, Элхан Алашрафов, купил землю за 1 миллион рублей. Еще полмиллиона вложил в осушение болота, чтобы построить дом. В семье ребенок-инвалид, поэтому с деньгами всегда туго.

По закону, в случае ошибки работников Росреестра, пострадавшим должна выплачиваться компенсация. Но только если суд признает их добросовестными покупателями, а такого прецедента еще ни разу не было, рассказывает адвокат Мадатовых.

«Если земельные участки возвратятся в министерство имущественных отношений, можно этим же людям выкупить у министерства эту землю и в принципе пострадавшие готовы это сделать. Но министр имущественных отношений на это не соглашается», — отметила адвокат Елена Скуратова.

Источник фото: телеканал «360»

Следствие по делу преступной группы продолжается. Как выяснили стражи порядка, мошенники провернули несколько десятков сделок на сумму свыше пятидесяти миллионов рублей. Мадатовы тем временем ищут других покупателей, пострадавших от рук преступников. Они убеждены: если все семьдесят семей объединяться, добиться справедливости им будет проще.