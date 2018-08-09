Проект благоустройства набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО сдадут до конца года

На проектно-изыскательские работы по благоустройству набережной от Куйбышева до ЦПКиО в администрации города выделили почти четыре миллиона рублей. Работы начнутся, когда определится подрядчик. Сам проект, согласно документу на госзакупках, должны сдать до конца 2018 года.

Общая площадь участка, о котором идёт речь, — 14,5 га. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геологические изыскания, оценить состояние грунта и создать проект, который увязался бы в единое целое с другими участками набережной. При этом подрядчик должен учесть дизайн-проект, разработанный КБ «Стрелка» в 2017 году.

Сейчас активно обсуждают проект участка от Малышева до Куйбышева. Общественники недовольны, что из первоначального плана исчез пешеходный мостик — так называемый мост под мостом на Куйбышева, который делал бы движение пешеходов и велосипедистов непрерывным, без необходимости пересекать проезжую часть. Кстати, подрядчик на благоустройство того участка уже определился — это компания ООО «Лев», которая занималась укладкой плитки на Плотинке.

Новый участок, согласно техническому заданию, должен «сформировать благоустройство набережной как единое функциональное общественное пространство, предусматривающее спокойный и активный отдых».

Здесь должны появиться площадки для отдыха со скамейками, урнами и арт-объектами, дорожно-тропиночная сеть и много зелени. Также подрядчик должен рассмотреть места, где будут размещены павильоны и киоски. Ширина дорожек, которые будут сделаны из тротуарной плитки, брусчатки и асфальтобетона, предусмотрена не менее 2,25 метра.