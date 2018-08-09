Из-за долга в 50 тысяч рублей жительница Саратова не смогла улететь в Турцию

О своем долге жительница Заводского района Саратова знала. Ее известили о том, в районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с нее задолженности по налогам на сумму, превышающую 50 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов области, добровольный срок для оплаты женщина проигнорировала. В результате было вынесено постановление об ограничении должницы в праве выезда за пределы России. О чем женщину уведомили надлежащим образом.

"Рассчитывая, что ограничения ее не коснутся, неплательщица все же приобрела путевку в Турцию. Но уже на границе, после полученного отказа в ее пересечении, женщина осознала, что покинуть страну она сможет только выплатив задолженность", — рассказали в ведомстве.

В короткий срок женщина связалась с судебным приставом и погасила указанную сумму в полном объеме. После чего вылет за границу ей был открыт.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области напоминает жителям региона о необходимости своевременной уплаты задолженностей во избежание применения мер принудительного взыскания. Получить информацию о задолженности можно на официальном сайте регионального Управления.

Напомним, сегодня Федеральная служба судебных приставов обнародовала данные по количеству тех, кто в этом году не смог выехать за рубеж. С начала года санкции были наложены на 3,4 миллиона злостных должников. В Саратове такие постановления тоже выносились.