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В Башкирии сданы первые объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»
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В Башкирии сданы первые объекты проекта «Безопасные и качественные дороги» 

АиФ-Уфа 26 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии 8 августа в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» сданы первые объекты — участки дорог в Кармаскалинском и Уфимском районах. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.
Первый участок расположен на дороге муниципального значения Уфа-Чишмы. Здесь уложен новый асфальт, обустроены обочины, установлен бордюр и нанесена разметка.
Второй участок находится на автодороге Булгаково-Бузовьязы. Дорожники уложили здесь асфальт, обустроили обочины и нанесли разметку.
Специалисты отметили, что пробы асфальтобетона, взятые с участков и проверенные в двух разных лабораториях, соответствуют нормативам.
Напомним, в Уфимской агломерации в рамках федерального проекта в текущем году будут отремонтированы 67 участков дорог, а в столице республике 52 участка.
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