В Башкирии сданы первые объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Башкирии 8 августа в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» сданы первые объекты — участки дорог в Кармаскалинском и Уфимском районах. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтранса республики.

Первый участок расположен на дороге муниципального значения Уфа-Чишмы. Здесь уложен новый асфальт, обустроены обочины, установлен бордюр и нанесена разметка.

Второй участок находится на автодороге Булгаково-Бузовьязы. Дорожники уложили здесь асфальт, обустроили обочины и нанесли разметку.

Специалисты отметили, что пробы асфальтобетона, взятые с участков и проверенные в двух разных лабораториях, соответствуют нормативам.

Напомним, в Уфимской агломерации в рамках федерального проекта в текущем году будут отремонтированы 67 участков дорог, а в столице республике 52 участка.