Арбитраж начал процедуру банкротства выборгских ТСЖ, обманывающих собственников квартир

Пока государство пытается бороться с недобросовестными ТСЖ, пытаясь ограничить получение ими денег жильцов, некоторые из этих ТСЖ чувствуют себя вполне комфортно, продолжая обманывать собственников жилья, поставщиков тепла. Доходит до такой наглости, что по их действиям впору писать учебник «10 способов увода денег у собственников квартир за коммунальные услуги.

Минстрой разработал документ, согласно которому собственники жилья смогут платить за услуги ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО), минуя УК и ЖКХ. А Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области инициировал аннулирование лицензий 10 управляющих организаций, которые не исполняют требования жилищного законодательства.

Но это не мешает господину Болдырев, герою наших публикаций о недобросовестных ТСЖ, продолжать заниматься своим, мягко говоря, нечистоплотным бизнесом.

Напомним, выборгский рынок услуг ЖКХ погряз в долгах недобросовестных ТСЖ, деятельность которых ставит под удар рядовых жителей города. Схемы фактического увода денег у обычных граждан, оплаченные ими за коммунальные услуги, предельно просты и известны.

Ну а сам господин Болдырев уже стал фигурантом уголовного дела по злоупотреблениям полномочиями и не перечислении денежных средств, поступивших на счет Общества от потребителей, в адрес ОАО „Выборгтеплоэнерго“. Таким образом, по мнению прокуратуры , в результате преступных действий Болдырева ОАО „Выборгтеплоэнерго“ был причинен материальный ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей. Но Болдыреву этого мало.

Несколько дней назад на дверях подъездов домов, обслуживаемых господином Болдыревым и его злополучным „Единством плюс“ появился опус вот такого содержания.

Болдырев, видимо, думает, что подобного рода „писульки“ могут ввести собственников квартир в заблуждение и они продолжат платить на его счета.

Так вот, уважаемые собственники квартир, которые обслуживаются ТСЖ, возглавляемыми господином Болдыревым, доводим до вашего сведения, что, весьма вероятно, деньги, которые с вас собрал Болдырев, уже потрачены, например, на покупку домика на Канарах. И платить за тепло вам придется дважды. Почему?

8 августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), возбудить процедуру наблюдения ООО „Единство“.

Связано это с тем, что ООО „Единство“ вот уже на протяжении 3 месяцев не выполняет требований своих кредиторов о возврате более чем 5 000 000 рублей за поставленное тепло.

А всего долг ООО „Единство“, возглавляемого господином Болдыревым, составляет более 7 300 000 рублей.

В документах уголовного дела в отношении Болдырева говорится, что… „По версии следствия, Болдырев, будучи директором управляющей компании „Единство“ не исполнял должным образом договорных обязательств с ОАО „Выборгтеплоэнерго“ на поставку тепловой энергии. Из корыстных побуждений, Болдырев не перечислял денежные средства поступивших на счет Общества от потребителей в адрес ОАО „Выборгтеплоэнерго“. В дальнейшем денежные средства Болдырев использовал по своему усмотрению, а не на оплату тепловой энергии и горячей воды.

После чего, Болдырев в продолжение своих преступных действий, с целью дальнейшего исключения возможности ОАО „Выборгтеплоэнерго“ восстановить нарушенные права и законные интересы в судебном порядке, инициировал процедуру расторжения договоров на управление многоквартирными домами, обслуживаемыми Обществом, с последующим переходом их под управление созданного им же ООО „Единство+“

Любопытно, что перед началом процедуры банкротства господин Болдырев быстренько попытаться перерегистрировать свое ТСЖ на нового собственника, таким образом пытаясь уйти от оплаты долгов.

Однако этот фокус не пройдет.

Только вот 7 000 000 рублей, которые собраны с жильцов за тепло и не отданы поставщикам, наверное уже не вернуть.