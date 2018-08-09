Ещё
Житель Савелок переплатил за воду из-за завышенного норматива потребления
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1084.47
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Житель Савелок переплатил за воду из-за завышенного норматива потребления 

Савелки 10 минут назад
Фото: Савелки
Мосжилинспекция добилась возврата жителю 3-го микрорайона Зеленограда денег, переплаченных за услугу водоснабжения и водоотведения.
Обратившийся в надзорный орган зеленоградец пожаловался на завышение повышающего коэффициента при начислении платы за коммунальные услуги. Индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартире не было, и расчет проводился исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, повышающий коэффициент в данном случае должен составлять 1,5. Однако, в ходе рассмотрения обращения жителя, было установлено, что при начислении платы к заявителю применялся в прошлом году повышающий коэффициент 2.
Сотрудники Мосжилинспекции обязали управляющую компанию сделать перерасчет и таким образом, жителю района Савелки было возвращено 3 тысячи 400 рублей.
Савелки: последние новости
Внутрисетевой роуминг в России будет отменен в скором времени В Зеленограде до конца года планируется открыть новый крытый рынок у станции Земельный участок в Савелках собираются освободить от незаконного строения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля218
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение