Житель Савелок переплатил за воду из-за завышенного норматива потребления

Мосжилинспекция добилась возврата жителю 3-го микрорайона Зеленограда денег, переплаченных за услугу водоснабжения и водоотведения.

Обратившийся в надзорный орган зеленоградец пожаловался на завышение повышающего коэффициента при начислении платы за коммунальные услуги. Индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартире не было, и расчет проводился исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, повышающий коэффициент в данном случае должен составлять 1,5. Однако, в ходе рассмотрения обращения жителя, было установлено, что при начислении платы к заявителю применялся в прошлом году повышающий коэффициент 2.

Сотрудники Мосжилинспекции обязали управляющую компанию сделать перерасчет и таким образом, жителю района Савелки было возвращено 3 тысячи 400 рублей.