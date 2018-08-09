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ЦБ будет осматривать помещения и фотографировать документы
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ЦБ будет осматривать помещения и фотографировать документы 

Время бухгалтера 8 минут назад
Внесены поправки в законодательство, регулирующее противодействие злоупотреблению инсайдерской информацией.
К числу инсайдеров Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ отнесены иностранные эмитенты. Согласно определению, это иностранные юрлица, заключившие соглашения об обращении ценных бумаг на организованных торгах на территории РФ.
Установлено толкование терминов подконтрольных лиц и манипулирования рынком. Из действий в рамках последнего исключена профессиональная деятельность зарегистрированных СМИ, даже если растиражированная ими информация изменила характеристики рынка.
Добавлены в число манипуляций операции из спецперечня ЦБ РФ.
Уточнен порядок освобождение лиц, не имевших противозаконного умысла от последствий распространения ими информации: сплетники — если не знали о ложном характере сведений, случайные инсайдеры — если не знали, как ценны полученные ими данные.
Юридические лица — партнеры инсайдеров, если получат доступ к секретным данным, должны быть извещены об ответственности за ее неправомерное использование и о том, как соблюсти законодательство во избежание негативных последствий.
В обязанность инсайдеров вменили разработку собственных перечней инсайдерской информации, а также правил внутреннего контроля по предотвращению ее неправомерного использования, следить за их выполнением.
Установлено, что проверки соблюдения законодательства осуществляются на основании решения Председателя ЦБ РФ или его заместителя. В рамках таких мер специалистам мегарегулятора должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на территории и в помещения лиц, заподозренных в укрывании фактов, необходимых проверяющим. Жилье физлиц под это правило не подпадает.
Сотрудникам ЦБ РФ дано право копировать оригиналы документов самостоятельно.
Установлены максимальные сроки проведения проверки: 18 месяцев и 22 месяца, с учетом продлений и приостановлений.
Время бухгалтера: последние новости
Если недостача по НДФЛ устранена – штрафа не будет Жилье, построенное гражданами без разрешения, сносить будут реже Иностранцев допустят к налоговым проверкам
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