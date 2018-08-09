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Мэр Новосибирска не будет вмешиваться в конфликт вокруг «Металлиста»
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Мэр Новосибирска не будет вмешиваться в конфликт вокруг «Металлиста» 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Попытка сноса здания кинотеатра «Металлист» — памятника конструктивизма, внесенного в список выявленных объектов культурного наследия, — вызвала в Новосибирске большой резонанс. На эту тему уже высказались депутаты, общественники и чиновники. Сегодня свою позицию объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он заявил на традиционном «Часе прессы», что не будет вмешиваться в конфликт.
Мэр пояснил, что получил обращения от обеих сторон конфликта — собственника здания и Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Он напомнил, что здание не принадлежит муниципалитету: «Этот объект в частной собственности находится давно. Не муниципалитет передавал свой объект — частный собственник приобрел у другого частного собственника».
Исходя из этого, Анатолий Локоть публично заявил, что не будет вмешиваться в конфликт, поскольку «выступать сегодня третейским судьей нет полномочий, и у меня есть определенные ограничения в законодательстве». Он подтвердил, что мэрия «активной какой-то позиции не занимает», а ситуацию должны разрешить сами стороны конфликта. При этом Анатолий Локоть заметил, что спор, по его мнению, закончится в суде, а он от дальнейших комментариев хотел бы воздержаться.
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