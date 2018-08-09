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Торги за право размещения 24 торговых палаток в парке «Кузьминки-Люблино» пройдут 22 августа
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Торги за право размещения 24 торговых палаток в парке «Кузьминки-Люблино» пройдут 22 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Первые 24 торговых места на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» реализуют на аукционах Единой торговой площадки Москвы 22 августа 2018 г. Представителям бизнеса предложены 20 лотов с назначением «Общественное питание», три лота с назначением «Прокат», и один лот с назначением «Зрелищно-развлекательные услуги». Будущие торговые места расположены у входа на площадку аттракционов, на центральной площади вблизи главной сцены, у Шибаевского пруда», — говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь нестационарных объектов под «Общепит» варьируется от 15 до 250 кв. м, павильонов «Прокат» — от 20 до 77 кв. м. Самый компактный лот «Зрелищно-развлекательные услуги» имеет площадь 5 кв. м. Как напомнил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, чьи слова приводятся в сообщении, аукционы за право размещения нестационарных торговых объектов в парках Москвы стартовали в конце 2017 г.
«За это время на городских аукционах реализованы более 160 лотов, для участия были поданы более 600 заявок. Предстоящие торги за право размещения НТО в парке «Кузьминки-Люблино» также могут вызвать высокий интерес со стороны предпринимателей», — заметил он.
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