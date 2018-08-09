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У волгоградских властей нет информации об угрозе остановки завода «Русала»
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У волгоградских властей нет информации об угрозе остановки завода «Русала» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. У волгоградских властей нет информации о возможном сокращении производства и сотрудников Волгоградского алюминиевого завода "Русала", заявили РИА Новости в администрации региона.
Источники, близкие к «Русалу», в среду заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.
"Русал" в начале этой недели сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.
"Информации о том, что на Волгоградском алюминиевом заводе существует угроза по сокращению производства, и соответственно, сотрудников, нет", — сообщили в администрации Волгоградской области.
Волгоградский алюминиевый завод, входящий в ОК" Русал", ранее планировал к осени 2018 года запустить в рамках государственно-частного партнерства новые цеха — фабрику обожженных анодов и электролизное производство.
США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.
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