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В Зеленоградске отремонтируют гостиницу XIX века
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В Зеленоградске отремонтируют гостиницу XIX века 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Зеленоградске начался ремонт фасада и кровли исторического здания, расположенного на улице Ленина, 1. Об этом сообщает администрация Зеленоградского городского округа.
Подрядчиком выступает ООО «Инстройпроект», которое победило в открытом электронном аукционе. Компания предложила провести работы за 6,16 млн рублей вместо максимально объявленной цены в 6,59 млн Сейчас завершается установка строительных лесов, ремонт начнётся в ближайшее время. Деньги на работы поступят из местного и областного бюджетов. Из казны региона было выделено 5 млн рублей.
Здание отеля «Балтийское море» построено в Кранце в конце XIX века. В 2017 году гостиница получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
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