В Зеленоградске отремонтируют гостиницу XIX века

В Зеленоградске начался ремонт фасада и кровли исторического здания, расположенного на улице Ленина, 1. Об этом сообщает администрация Зеленоградского городского округа.

Подрядчиком выступает ООО «Инстройпроект», которое победило в открытом электронном аукционе. Компания предложила провести работы за 6,16 млн рублей вместо максимально объявленной цены в 6,59 млн Сейчас завершается установка строительных лесов, ремонт начнётся в ближайшее время. Деньги на работы поступят из местного и областного бюджетов. Из казны региона было выделено 5 млн рублей.

Здание отеля «Балтийское море» построено в Кранце в конце XIX века. В 2017 году гостиница получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.