Воду в алюминиевых банках предлагают супермаркеты Великобритании

Сеть надеется сократить количество пластиковых отходов, предлагая своим покупателям продукт в более экологичной упаковке. Как рассказал соучредитель CanO Water Ариэль Букер (Ariel Booker), алюминиевые банки можно перерабатывать бесконечно, переработанная емкость может быть возвращена на полку магазина уже через 60 дней. Он надеется, что новые пол-литровые банки с водой будут конкурировать с промышленными гигантами, в то время как их минимальный дизайн и тренды в культовых социальных сетях будут привлекать молодое поколение.

В пользу металлических банок отказываются от пластиковой упаковки два крупнейших британских производителя продуктов питания и напитков, Bidfood (Cadbury, Heinz и Coco-Cola) и Brakes (Tropicana, Innocent и Nescafé).