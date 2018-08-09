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бербанк выпустил рекламный ролик с Алексеем Воробьевым Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале (кросс-ссылка — https://www.youtube.com/channel/UCM4aBRnEiNCf9fQFl2qx2Bg) видеоролик с популярным…
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бербанк выпустил рекламный ролик с Алексеем Воробьевым Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале (кросс-ссылка — https://www.youtube.com/channel/UCM4aBRnEiNCf9fQFl2qx2Bg) видеоролик с популярным… 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале видеоролик с певцом Алексеем Воробьевым.
По сюжету ролика, Воробьев приходит в офис Сбербанка и просит операционистку открыть ему кредитную карту. «Но на особых условиях… Вы же понимаете, кто я?» — обращается певец к девушке. Сотрудница банка тут же предлагает Воробьеву новую «золотую» кредитную карту с привлекательными условиями обслуживания и добавляет, что она доступна всем клиентам «Сбера». Данный факт сразу «стирает» с лица Воробьева обольстительную довольную улыбку.
Таким образом банк продвигает недавно анонсированный продукт — кредитную карту Mastercard с начислением 5% в виде бонусов «Спасибо» за покупку одежды и обуви.
Новость
В ролике задействована одна из самых скачиваемых песен Алексея Воробьева — «Сумасшедшая». Отметим, что певец сейчас находится на пике популярности в России, особенно среди девушек. Несмотря на это, за четыре часа размещения видео на YouTube посмотрели лишь около сотни человек.
Сегодняшний день стал для Сбербанка достаточно «звездным» — банк также разметил в своих соцсетях совместный клип с юными звездами музыкального лейбла Black Star, присоединившимися к нему по итогам финала шоу «Песни на ТНТ».
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