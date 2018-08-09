«Сбербанк» в новом ролике приравнял Алексея Воробьева ко всем прочим клиентам

Ситуация, когда даже самые тонкие намеки на звездность не работают, легла в основу сюжету нового рекламного ролика для «Сбербанка»

Певец и актер Алексей Воробьев — любимец прекрасной половины, если не человечества, то российской теле— и интернет-аудитории.

В новом ролике Алексей применяет все свое обояние и харизму, чтобы добиться расположения сотрудницы банка и получить кредитную карту на особых условиях.

Фраза «Вы же понимаете, кто я», конечно, может иметь успех, но не в «Сбербанке», чья золотая карта и «особые условия» доступны всем клиентам.