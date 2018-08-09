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«Сбербанк» в новом ролике приравнял Алексея Воробьева ко всем прочим клиентам
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«Сбербанк» в новом ролике приравнял Алексея Воробьева ко всем прочим клиентам 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Ситуация, когда даже самые тонкие намеки на звездность не работают, легла в основу сюжету нового рекламного ролика для «Сбербанка».
Певец и актер Алексей Воробьев — любимец прекрасной половины, если не человечества, то российской теле— и интернет-аудитории.
В новом ролике Алексей применяет все свое обояние и харизму, чтобы добиться расположения сотрудницы банка и получить кредитную карту на особых условиях.
Фраза «Вы же понимаете, кто я», конечно, может иметь успех, но не в «Сбербанке», чья золотая карта и «особые условия» доступны всем клиентам.
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