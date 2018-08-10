Директора Орловской биофабрики оштрафовали за долги по зарплате

Прокуратурой Орловской области выявлены нарушения трудового законодательства в Федеральном казенном предприятии «Орловская биофабрика». 158 сотрудникам не выплачивалась вовремя заработная плата, задолженность составила 1,3 млн рублей.

Надзорный орган сообщает, что в отношении директора было возбуждено дело об административном нарушении. Он оштрафован на 10 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено экономисту предприятия, который не сообщил о наличии задолженности в федеральную службу статистики.

В настоящий момент вознаграждение за труд в полном объеме получили все работники биофабрики, сообщает пресс-служба прокуратуры