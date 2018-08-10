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Директора Орловской биофабрики оштрафовали за долги по зарплате
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Директора Орловской биофабрики оштрафовали за долги по зарплате 

РИА 57 7 минут назад
Фото: РИА 57
Прокуратурой Орловской области выявлены нарушения трудового законодательства в Федеральном казенном предприятии «Орловская биофабрика». 158 сотрудникам не выплачивалась вовремя заработная плата, задолженность составила 1,3 млн рублей.
Надзорный орган сообщает, что в отношении директора было возбуждено дело об административном нарушении. Он оштрафован на 10 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено экономисту предприятия, который не сообщил о наличии задолженности в федеральную службу статистики.
В настоящий момент вознаграждение за труд в полном объеме получили все работники биофабрики, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сообщение Директора Орловской биофабрики оштрафовали за долги по зарплате появились сначала на РИА 57.
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