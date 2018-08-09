Администрация Псковской области установила размер единовременных выплат медработникам до 50 лет

Выплаты касаются населённых пунктов с численностью населения менее 50 тысяч человек. Уполномоченным органом по предоставлению выплат станет комитет по здравоохранению и фармации администрации региона. Единовременные компенсационные выплаты составят 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров. Единовременная компенсация подразумевает, что работник будет трудиться на указанном месте не менее пяти лет: в противном случае он должен будет вернуть компенсацию пропорционально отработанному сроку. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».