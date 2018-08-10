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В Псковской области появятся «подъемные» для сельских фельдшеров и врачей
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В Псковской области появятся «подъемные» для сельских фельдшеров и врачей 

АиФ Северо-запад 52 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Теперь дополнительную поддержку могут получить не только врачи, но и фельдшеры в возрасте до 50 лет, приехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек.
Им будут выплачивать единовременную компенсационную выплату в размере 500 тыс. рублей при условии работы в указанном месте в течение 5 лет. В случае нарушения срока контракта денежные средства придется вернуть пропорционально неотработанному периоду времени.
Для врачей сумма компенсации останется прежней — 1 млн рублей. С момента начала действия программы «Земский доктор» в 2012 году господдержку получили 49 специалистов.
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