Самые «дорогие» улицы Москвы предложили включить в систему tax free

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов поручил рассмотреть возможность включения центральных улиц Москвы, на которых продают люксовые товары, в систему возврата НДС tax free.

В документах упоминаются Петровка, Большая Дмитровка, Кузнецкий мост и Столешников переулок. Магазины, расположенные там, могут стать участниками системы tax free. Правительство ждет ответа от министерств до 30 июля.

Сейчас система возврата НДС для иностранцев работает в пилотном режиме — в отдельных магазинах на территории городов, принимавших чемпионат мира по футболу, а также в подмосковном Красногорске. Минпромторг принимает заявки от ритейлеров на включение в проект tax free.

О включении отдельных улиц в программу возврата НДС просила компания «Айзел.ру», которая занимается онлайн-продажей брендовой одежды. Исполнительный директор компании Айсел Трудел отмечал, что улицы часто посещают иностранные туристы, и они заинтересованы в возврате НДС.

На Петровке, Большой Дмитровке, Кузнецком мосту и в Столешниковом переулке в основном работают магазины одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Там представлены все главные люксовые бренды. Tax free дает иностранцам возможность вернуть НДС за покупки в России. Система распространяется на товары, купленные в один день на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Для возврата денег туристы должны предъявить паспорт на специальной стойке в аэропорту, чек о покупке товара и сам товар. Таможенники поставят отметку, и деньги можно будет получить сразу наличными или в течение года на счет или карту.

Система не распространяется на подакцизные товары — например, алкоголь или сигареты. Ей не могут воспользоваться гости из стран, входящих в ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Tax free тестировали в городах, принимающих чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2018 года.

За время ЧМ иностранные болельщики вернули НДС на покупки общей стоимостью почти 1 млрд рублей. 71% от суммы приходится на китайцев.

В августе власти заявили, что систему tax free нужно распространить на всей территории России.