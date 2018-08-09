За полгода почти 500 российских чиновников уволены за коррупционные нарушения

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Почти 500 чиновников в России уволены в первом полугодии 2018 года в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения, в том числе за сокрытие имущества и доходов. Об этом ТАСС сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По итогам прокурорских проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции к дисциплинарной ответственности привлечены 30,7 тыс. должностных лиц. «Из них 477 уволены в связи с утратой доверия, — сообщили в Генпрокуратуре. — В первом полугодии 2017 года на этом основании были уволены только 377 человек».

В надзорном ведомстве отметили, что сократилось количество выявляемых нарушений антикоррупционных требований. «Благодаря принятым ранее в данной сфере мерам прокурорского реагирования в первом полугодии 2018 года по сравнению с прошлым годом сократилось со 161,1 тыс. до 139,5 тыс. число выявленных нарушений», — отметили в Генпрокуратуре . Для их устранения прокурорами внесено 39,6 тыс. представлений, 3,6 тыс. чиновников предостережены о недопустимости нарушения закона, принесено 21,7 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направлено более 3 тыс. исков в суд на сумму 2,8 млрд руб. — эта сумма в 2,5 раза превысила показатели первого полугодия прошлого года (1,1 млрд руб.).

Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 3,8 тыс. чиновников. «В основном прокуроры выявляют нарушения, связанные с неисполнением государственными и муниципальными служащими обязанностей, несоблюдением ими запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. В том числе факты непринятия мер по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, непредставление или представление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдение требований закона о контроле за расходами», — отметили в ГП РФ.

Множество устанавливаемых прокурорами фактов коррупционных нарушений происходит при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Проверки проходили в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти регионов, органах местного самоуправления, а также в организациях государственного сектора.