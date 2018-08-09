Evraz не планирует продавать американские активы из-за новых санкций в отношении России

«Североамериканские активы представляют для нас стратегический интерес, мы видим там возможности для развития, это касается и рельсов, и труб большого диаметра. Планов по продаже американских активов у нас нет», — привела RNS слова Фролова пресс-служба Evraz

Ранее в среду в США объявили о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа. Он, по данным телеканала NBC, будет включать в себя запрет на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электронных устройств двойного назначения, их компонентов, в том числе испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.

Второй пакет санкций может быть введен в случае, если Россия не предоставит «надежные гарантии» неиспользования химического оружия в будущем, и если не согласится на проведение проверок «на месте» инспекторами ООН . В этот пакет могут быть включены такие меры как сокращение дипломатических отношений, запрет «Аэрофлоту» на полеты в США и сокращение почти всей торговли между странами.