Evraz не планирует продавать американские активы из-за новых санкций в отношении России 

«Североамериканские активы представляют для нас стратегический интерес, мы видим там возможности для развития, это касается и рельсов, и труб большого диаметра. Планов по продаже американских активов у нас нет», — привела RNS слова Фролова пресс-служба Evraz.
Ранее в среду в США объявили о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. Ожидается, что первый пакет санкций будет введен 22 августа. Он, по данным телеканала NBC, будет включать в себя запрет на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электронных устройств двойного назначения, их компонентов, в том числе испытательное и калибровочное оборудование для авиационной электроники.
Второй пакет санкций может быть введен в случае, если Россия не предоставит «надежные гарантии» неиспользования химического оружия в будущем, и если не согласится на проведение проверок «на месте» инспекторами ООН. В этот пакет могут быть включены такие меры как сокращение дипломатических отношений, запрет «Аэрофлоту» на полеты в США и сокращение почти всей торговли между странами.
4 марта в английском Солсбери были найдены без сознания осужденный в РФ за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания вскоре после этого обвинила Россию в организации атаки на них с применением отравляющего вещества, не предоставив при этом никаких доказательств. Москва отрицает причастность к инциденту.