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Челябинск запретит панельные высотки
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Челябинск запретит панельные высотки 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 9 августа, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Челябинска Сергей Репринцев, выступая на «Форуме строителейй-2018», заявил о планах законодательно избавить областной центр от засилья панельных многоэтажек.
«Одна из моих приоритетных задач, — заявил Сергей Репринцев. — Я не любитель панельного домостроения, не считаю его сколько-нибудь привлекательным и интересным с точки зрения архитектуры. Безусловно, те проекты, которые были реализованы в прошлые годы, были утверждены в актах планировки территории. Мы, к сожалению, на сегодня не можем обязать застройщика строить тот или иной дом, можем только регулировать параметры строительства — высотность, плотность. Но в настоящий момент в городскую думу внесено решение в части именно изменений в правилах землепользования и застройки основных магистралей нашего города».
Суть изменений, по словам чиновника, заключается в том, что панельные дома окажутся «персонами нон грата» на первых линиях основных улиц города — таких, как проспекты Комсомольский и Победы или улица Братьев Кашириных. «Но внутри кварталов в рамках утвержденной градостроительной документации панельное домостроение по-прежнему будет возможно, — уточнил Репринцев. — Ведь панельные дома гораздо дешевле монолитных, а мы должны предоставлять гражданам возможность приобретать доступное и комфортное жилье».
Добавим, депутаты челябинской думы должны утвердить новый нормативный акт в течение двух-трех месяцев.
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