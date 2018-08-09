Челябинск запретит панельные высотки

Сегодня, 9 августа, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Челябинска Сергей Репринцев, выступая на «Форуме строителейй-2018», заявил о планах законодательно избавить областной центр от засилья панельных многоэтажек.

«Одна из моих приоритетных задач, — заявил Сергей Репринцев. — Я не любитель панельного домостроения, не считаю его сколько-нибудь привлекательным и интересным с точки зрения архитектуры. Безусловно, те проекты, которые были реализованы в прошлые годы, были утверждены в актах планировки территории. Мы, к сожалению, на сегодня не можем обязать застройщика строить тот или иной дом, можем только регулировать параметры строительства — высотность, плотность. Но в настоящий момент в городскую думу внесено решение в части именно изменений в правилах землепользования и застройки основных магистралей нашего города».

Суть изменений, по словам чиновника, заключается в том, что панельные дома окажутся «персонами нон грата» на первых линиях основных улиц города — таких, как проспекты Комсомольский и Победы или улица Братьев Кашириных. «Но внутри кварталов в рамках утвержденной градостроительной документации панельное домостроение по-прежнему будет возможно, — уточнил Репринцев. — Ведь панельные дома гораздо дешевле монолитных, а мы должны предоставлять гражданам возможность приобретать доступное и комфортное жилье».

Добавим, депутаты челябинской думы должны утвердить новый нормативный акт в течение двух-трех месяцев.