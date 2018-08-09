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В Челябинске откажутся от возведения панельных домов на главных улицах
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В Челябинске откажутся от возведения панельных домов на главных улицах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинске откажутся от возведения панельных домов на первых линиях главных городских улиц, об этом заявил на «Форуме строителей-2018» председатель комитета по архитектуре и градостроительству Челябинска Сергей Репринцев.
Челябинская мэрия внесла в Городскую думу проект о запрете на панельное домостроение в центре и на главных улицах города. На строительство панельных домов внутри кварталов запрета не будет.
«Те проекты, которые были реализованы в прошлые годы, были утверждены в актах планировки территории. Мы, к сожалению, на сегодня не можем обязать застройщика строить тот или иной дом, можем только регулировать параметры строительства — высотность, плотность. Но в настоящий момент в городскую думу внесено решение в части именно изменений в правилах землепользования и застройки основных магистралей нашего города», — заявил Сергей Репринцев.
Отметим, что Челябинская дума должна утвердить новый нормативный акт в течение двух-трех месяцев.
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