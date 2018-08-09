ЦБ определил требования к штрафам для микрокредитных компаний

Банк России установил требования к мерам, которые применяют саморегулируемые организации к микрокредитным компаниям за несоблюдение ими профильного законодательства. Соответствующие меры закрепляются внутренними стандартами СРО, а требования к ним изложены в указании ЦБ, поясняется в сообщении регулятора.

Документ, в частности, предусматривает, что размер штрафа за выявленные нарушения должен составлять 0,05% от общей суммы задолженности физических и юридических лиц перед МКК по выданным микрозаймам (по основному долгу) на последнюю дату квартала, предшествующего кварталу, в котором СРО выявила нарушение.

Размер штрафа удваивается, если нарушение выявлено повторно в течение года или повлекло за собой нарушение прав потребителей.

В частности, если общая сумма задолженности у МКК превышает 200 млн рублей, то размер штрафа, который СРО налагает на МКК, должен составлять 100 тыс. рублей, а в случае повторно выявленного нарушения — 200 тыс. рублей.

При этом меры воздействия не ограничивают МКК в осуществлении микрофинансовой деятельности и не запрещают ее. Основная задача документа — формирование прозрачной системы требований к применяемым СРО мерам воздействия, обеспечение их единообразного применения, подчеркивают в Центробанке.

Указание вступает в силу через десять дней после опубликования.

Продуктовый виджет