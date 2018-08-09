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Все по плану. В Салехарде комиссия проверяет, как город готовится к отопительному сезону
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Все по плану. В Салехарде комиссия проверяет, как город готовится к отопительному сезону 

ИА Север-Пресс 18 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 9 августа, в Салехарде специальная комиссия проверяет, как готовы к осенне-зимнему периоду объекты тепло-, водо— и электроснабжения.
Они осматривают участки, на которых сейчас идет ремонт. Так, в микрорайоне Брусничный проходит реконструкция наружных сетей водоснабжения. Аналогичные работы проводят и на сетях водоснабжения котельной №11 по улице Подшибякина и в микрорайоне Первомайский. Кроме того, специалисты оценят ход капитального ремонта сети ТВС котельной №8 по улице Ямальской и текущий ремонт котлоагрегата котельной №35 и тепловой электростанции «Салехард». По словам исполняющего обязанности главного инженера «Салехардэнерго» Евгения Федотова, в общем все объекты готовы на 80%.
«На сегодняшний день все идёт в соответствии с запланированными мероприятиями. Завершить их планируется в установленные сроки», — отметил он.
Всего в городе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнено 66 мероприятий. Планируется отремонтировать 1231 метров сетей тепло— и водоснабжения. Построить и реконструировать в рамках реализации инвестиционной программы 6216 метров сетей водоснабжения, 4245 метров сетей теплоснабжения и 967 метров сетей водоотведения.
Напомним, на Ямале подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов по поручению полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова взял на контроль главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин. Обеспечено еженедельное информирование о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов.
Средняя готовность объектов энергетики и коммунального комплекса составляет более 50%. Из 245 котельных готово 120, из 95 центральных тепловых пунктов — 65, из 1921 км тепловых сетей — 1067,3. Всего к зиме должны подготовить 11,3 млн квадратных метров жилья, на сегодняшний день подготовлено 4,9 млн квадратных метров или 43,3%.
По состоянию на 1 августа максимальный процент готовности жилищного фонда к отопительному сезону отмечается в Тазовском районе — 86%, минимальный в Ямальском районе — 31%. Основной объем работ, обеспечивающих надлежащее функционирование систем теплоснабжения, будет завершен с учетом необходимости подачи тепла на социально значимые объекты к 1 сентября.
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