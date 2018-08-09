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Камиль Саидов встретился с партнерами
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Камиль Саидов встретился с партнерами 

Mirmol.ru 18 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Камиль Саидов встретился с партнерамиВстреча с партнерами, которые помогли в организации мероприятий в День молодежи России, состоялась 7 августа. Для молодых дагестанцев Министерство молодежи совместно с Комитетом при поддержке партнеров организовали праздник.
Встреча прошла в неформальной обстановке.
И.о. министра Камил Саидов отметил, что помощь волонтеров — это большая поддержка для нас. «И благодаря помощи активистов мы смогли организовать масштабные мероприятия». Также на встрече активистам вручили благодарственные письма от ведомства.
Коммерческий директор регионального отделения компании «Ростелеком» Шамиль Муталиев рассказал, что особое внимание уделяет молодежи и их компания всегда готова поддержать талантливых людей.
Как сообщает ведомство, Министерство по делам молодежи РД реализуют молодежную политику, используя все свои возможности. Но иногда для проведения масштабных мероприятий нужно привлекать волонтеров.
На данный момент ведомство взаимодействует с такими крупными компаниями как: МТС, Ростелеком, Сбербанк, «Спортмастер», Торговый дом «Киргу», ОАО «Денеб» и другие.
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