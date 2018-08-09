Кормить сотрудников фирма может, включив эти траты в базу по прибыли

Статья 255 НК РФ приводит возможный список трат на оплату труда. Однако этот перечень не закрытый. К таким затратам финансисты относят в том числе и расходы на питание, бесплатное для служащих фирмы и обозначенные в договорах иные расходы предприятия.

В то же время п. 25 ст. 270 НК РФ оговаривает, что в базу по прибыли не входят выплаты сотрудникам компании, компенсирующие растущие цены в столовых или буфетах. Также не входят туда корпоративные льготы на питание. Под это правило не подпадают спецпитание для некоторых групп сотрудников или случаи, когда бесплатное питание или питание по пониженным ценам входит в условия, оговоренные в колдоговорах или трудовых контрактах.

Выходит, траты на питание работников фирмы войдут в базу по прибыли только если оно включено в принятый в компании механизм оплаты труда.

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