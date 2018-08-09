«Ведомости»: аэропорт Жуковский привлек партнера в проект грузового терминала

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. В грузовой терминал площадью 9,2 тыс. кв. м с грузовым двором на 5 тыс. кв. м в аэропорту Жуковский, который компания «Жиа карго» (дочерняя компания «Рампорт аэро») строит с 2017 года и планирует ввести его в эксплуатацию до конца года, инвестирует предприниматель Араз Мехдиев, сообщает газета «Ведомости»

Терминал стоимостью $12 млн (собственные средства «Жиа карго») сможет обслуживать 100 тыс. т грузов в год. «Жиа карго» этим летом начала строить перрон для стоянки грузовых судов площадью 82 тыс. кв. м. Перрон обойдется еще в 13 млн долларов и будет введен в эксплуатацию в начале 2019 г., на его строительство привлечен рублевый кредит в российском банке.

По данным издания, у «Рампорт аэро» в «Жиа карго» 51%, а 49% у компании Greenway International, которая принадлежит Мехдиеву.

Предприниматель инвестирует в грузовой терминал, так как ему же принадлежит и Skygates Airlines (сейчас базируется в Шереметьево , решается вопрос о базировании в Жуковском), отмечается в публикации. По словам одного из собеседников газеты, это связанные проекты.

По словам генерального директора «Жиа карго» Евгения Солодилина, в 2019 году планируется обработать 25 — 30 тыс. тонн грузов, а на полную загрузку мощностей выйти в 2021 г. Также он добавил, что от 40 до 60% грузопотока будет обеспечивать Skygates Airlines.

Аэропорт «Жуковский» — международный аэропорт, располагающейся на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы. Торжественное открытие состоялось 30 мая 2016 года.