Ещё
Как обучиться финансовой грамотности?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.26
76.74
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.15 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Как обучиться финансовой грамотности? 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пенсионеры научатся финансовой грамотности
Пенсионеры в Новосибирской области смогут обучиться компьютерной и финансовой грамотности, а многодетные семьи получить ипотеку на льготных условиях.
Это стало возможным благодаря подписанию рамочного соглашения между ПАО Сбербанк и Министерством труда и социального развития НСО «О реализации совместных социальных проектов».
«Мы договорились вместе разрабатывать и осуществлять новые социальные проекты, касающиеся всех возрастных категорий и социальных групп населения», — объяснил врио министра труда и социального развития НСО Ярослав Фролов.
Обучен — значит вооружен
Один из таких социальных проектов — обучение пенсионеров финансовой грамотности. Ежегодно в Новосибирской области от 600 до 900 пенсионеров обучаются основам компьютерной грамотности. В общей сложности порядка 6 тысяч пожилых жителей региона научились пользоваться компьютером в рамках различных партнерских программ, реализуемых в соответствии со «Стратегией действий в интересах людей старшего поколения до 2025 года». «В современном мире это очень важно, — уверен Ярослав Фролов. — Ведь полученные знания помогают нашим землякам получать госуслуги, общаться с близкими, заниматься социальным туризмом — путешествовать по сайтам музеев, картинных галерей, природных парков».
Обучение финансовой грамотности — второй этап программы по компьютерному образованию пенсионеров. Ни для кого не секрет, что именно представители старшего поколения чаще других становятся жертвами разных мошенников в сети. Ведь многим бабушкам и дедушкам банкоматы и пластиковые карты кажутся этакими «шайтан-машинами», работающими по неведомым принципам. Между тем, покупки-продажи, расчеты за ЖКХ и прочая финансовая деятельность все глубже уходит в интернет.
«У нас есть интерактивные и теоретические обучающие программы на тему финансовой грамотности и финансовой безопасности, — говорит заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Ольга Коновалова. — Мы готовы принять всех желающих на площадке нашего учебного центра».
Обучение финансовой грамотности в июле, по словам Ярослава Фролова, уже прошла первая группа из ста человек. Сейчас формируется вторая группа.
Льготная ипотека
Еще один социальный проект, над которым вместе будут работать Сбербанк и Министерство труда и социального развития — ипотека с господдержкой для многодетных семей. «Претендовать на участие в госпрограмме могут те, у кого после 1 января 2018 года родился второй, третий и последующие дети, — поясняет Ольга Коновалова. — Такие семьи могут получить кредит под льготную процентную ставку 6%*, которая предоставляется на определенный срок: тем, у кого родился второй ребенок, — на три года, у кого третий и последующие дети, — на пять лет. К сожалению, об этой многие просто не знают об этой возможности».
* Обязательными условиями применения ставки 6% являются страхование жизни и здоровья заёмщика, а также страхование объекта недвижимости.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В интересах региона. Новосибирской области обещают федеральную поддержку Банк УРАЛСИБ включил в услугу «SMS-сервис» Push-уведомления О пенсионных накоплениях новосибирцы могут узнать, не выходя из дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль227
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Названы причины обрушения рубля273
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение