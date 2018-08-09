Как обучиться финансовой грамотности?

Пенсионеры научатся финансовой грамотности

Пенсионеры в Новосибирской области смогут обучиться компьютерной и финансовой грамотности, а многодетные семьи получить ипотеку на льготных условиях.

«Мы договорились вместе разрабатывать и осуществлять новые социальные проекты, касающиеся всех возрастных категорий и социальных групп населения», — объяснил врио министра труда и социального развития НСО Ярослав Фролов

Обучен — значит вооружен

Один из таких социальных проектов — обучение пенсионеров финансовой грамотности. Ежегодно в Новосибирской области от 600 до 900 пенсионеров обучаются основам компьютерной грамотности. В общей сложности порядка 6 тысяч пожилых жителей региона научились пользоваться компьютером в рамках различных партнерских программ, реализуемых в соответствии со «Стратегией действий в интересах людей старшего поколения до 2025 года». «В современном мире это очень важно, — уверен Ярослав Фролов. — Ведь полученные знания помогают нашим землякам получать госуслуги, общаться с близкими, заниматься социальным туризмом — путешествовать по сайтам музеев, картинных галерей, природных парков».

Обучение финансовой грамотности — второй этап программы по компьютерному образованию пенсионеров. Ни для кого не секрет, что именно представители старшего поколения чаще других становятся жертвами разных мошенников в сети. Ведь многим бабушкам и дедушкам банкоматы и пластиковые карты кажутся этакими «шайтан-машинами», работающими по неведомым принципам. Между тем, покупки-продажи, расчеты за ЖКХ и прочая финансовая деятельность все глубже уходит в интернет.

«У нас есть интерактивные и теоретические обучающие программы на тему финансовой грамотности и финансовой безопасности, — говорит заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Ольга Коновалова . — Мы готовы принять всех желающих на площадке нашего учебного центра».

Обучение финансовой грамотности в июле, по словам Ярослава Фролова, уже прошла первая группа из ста человек. Сейчас формируется вторая группа.

Льготная ипотека

Еще один социальный проект, над которым вместе будут работать Сбербанк и Министерство труда и социального развития — ипотека с господдержкой для многодетных семей. «Претендовать на участие в госпрограмме могут те, у кого после 1 января 2018 года родился второй, третий и последующие дети, — поясняет Ольга Коновалова. — Такие семьи могут получить кредит под льготную процентную ставку 6%*, которая предоставляется на определенный срок: тем, у кого родился второй ребенок, — на три года, у кого третий и последующие дети, — на пять лет. К сожалению, об этой многие просто не знают об этой возможности».

* Обязательными условиями применения ставки 6% являются страхование жизни и здоровья заёмщика, а также страхование объекта недвижимости.