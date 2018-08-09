Роспотребнадзор за полгода оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

Роспотребнадзор в первом полугодии 2018 года оштрафовал нарушителей антитабачного законодательства на 70 миллионов рублей, штрафы выписали более чем 5 тысячам физических и юридических лиц, сообщает в четверг Газета.ru

«Привлечено 5177 правонарушителей. В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 миллионов рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Всего с 15 ноября 2013 года, когда вступило в силу антитабачное законодательство, к ответственности были привлечены более 70 тысяч правонарушителей.