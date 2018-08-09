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Суд отказался выселять новосибирца из комнатки площадью 6,5 квадратных метра
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Суд отказался выселять новосибирца из комнатки площадью 6,5 квадратных метра 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Железнодорожный районный суд Новосибирска запретил городским властям выселять 71-летнего пенсионера из муниципальной комнаты в общежитии.
Освободить помещение через суд требовала администрация Центрального округа.
Ответчик ещё с советских времён жил в комнате площадью 6,5 кв. м в доме № 26 на улице Сургутской по договору социального найма — это его единственное жильё, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Елена Суздальцева.
«Администрация Центрального округа обратилась в суд с исковым заявлением о выселении гражданина из комнаты в общежитии. Свои исковые требования обосновывала тем, что договор социального найма жилого помещения — срок его — истёк, и поэтому лицо подлежит выселению без предоставления другого помещения», — описала ситуацию помощник прокурора.
Она уточнила, что дела о выселении суд рассматривает с обязательным участием прокурора, который должен дать своё заключение: либо согласиться с позицией истца, либо встать на сторону ответчика.
«В данном случае мною как прокурором, участвующим в деле, при рассмотрении всех материалов искового заявления было дано заключение о неправомерности требований администрации по поводу выселения гражданина из общежития. Свою позицию я мотивировала тем, что он был вселён туда ещё на основании старого жилищного кодекса, соответственно, и выселение его должно было производиться тоже по нормам действовавшего на тот момент Жилищного кодекса РСФСР. Если лицо подлежало выселению по ранее действовавшим нормам, то выселять его можно было только с предоставлением иного жилого помещения. Также мною было заявлено ходатайство об учёте возраста, социального статуса лица, которого они выселяли», — пояснила Елена Суздальцева.
По её словам, сегодня, 9 августа, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение по этому делу: он отказал администрации Центрального округа в выселении пенсионера.
Решение в законную силу пока не вступило. Чтобы узнать, будет ли истец его обжаловать, корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
Ранее девочка-инвалид и мальчик с ДЦП отсудили у мэрии жильё — но чиновники уверяют, что квартир нет.
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