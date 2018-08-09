В Тверской области купят пять машин «Скорой помощи»

На капитальный ремонт зданий и сооружений учреждений здравоохранения Тверской области в 2018 году из регионального бюджета предусмотрены средства в размере 276,6 млнрублей. На эти средства запланирован капитальный ремонт в 44 учреждениях на 81 объекте: ремонт в 25 центральный районных больницах, замена 11 лифтов, замена оконных блоков на 24 объектах, установка пандусов или обустройство входных групп на 14 объектах, сообщает министерстов здравоохранения Тверской области.

В этом году также планируется приобрести 50 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 46 с жилым блоком.

Также в 2018 году Министерством здравоохранения Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области запланирована централизованная закупка медицинского оборудования и медицинской мебели на общую сумму 124 200,0 тыс.рублей. До конца года закупят 6 аппаратов УЗИ, 5 автомашин скорой медицинской помощи, включая 3 реанимобиля, 5 аппаратов ИВЛ, 2 наркозно-дыхательных аппарата, аппарат для инвазивного экстракорпорального насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности для областной клинической больницы, медицинские кровати для Ржевской и Лесной центральных районных больниц. За счет средств федерального бюджета до конца текущего года будет произведена закупка 6 передвижных мобильных комплексов оснащенных маммографом и флюорографом на общую сумму 135 472,1 тыс.руб., приобретено оборудования для детских поликлиник на общую сумму 128 525,6 тыс.руб.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета ожидается централизованная поставка автомашин скорой медицинской помощи.

В 2018 году из федерального бюджета выделено на развитие паллиативной помощи 57,6 млн руб. На эти средства Министерством запланирована закупка 15 аппаратов ИВЛ, из них 8 аппаратов для использования на дому, а также 345 функциональных кроватей (с противопролежневыми матрасами), легковые автомобили (для выездов на дом к больным), мебель, обезболивающие лекарственные препараты.