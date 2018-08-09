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Пенсионный фонд торопит льготников
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Пенсионный фонд торопит льготников 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото tarasovskiy.mfc61.ru  Региональное отделение Пенсионного фонда РФ напоминает владимирским льготникам, что остается чуть больше 1,5 месяца на то, чтобы определиться с набором социальных услуг. Получать НСУ можно в натуральной форме или денежном эквиваленте. Дедлайн назначен на 1 октября.
«Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1075 руб. 19 коп. в месяц: 828 руб. 14 коп. — на обеспечение необходимыми медикаментами, 128 руб. 11 коп. — на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 118 руб. 94 коп. — на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно», — отмечают в региональном филиале ПФР.
Стоит отметить, что если гражданин не планирует менять способ получения набора социальных услуг, то обращаться в ПФР ему не нужно. Если же он со следующего года хочет отказаться от социального пакета в пользу денег или возобновить получение, но уже в натуральной форме, то ему следует обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и написать соответствующее заявление. Специалисты Фонда в этом помогут. К слову, отказаться в пользу получения денег можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей.
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