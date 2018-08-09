Роструд выделит 7 млрд рублей на поддержку занятости

Роструд намерен выделить в 2019 году 7 млрд руб. для поддержки занятости населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данные действия позволят переобучить около 100 тыс. человек.

"Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части реализации мероприятий в области поддержки занятости. В целом проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости", — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число безработных в России уменьшилось на 0,2%.