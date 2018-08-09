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Роструд выделит 7 млрд рублей на поддержку занятости
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Роструд выделит 7 млрд рублей на поддержку занятости 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роструд намерен выделить в 2019 году 7 млрд руб. для поддержки занятости населения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что данные действия позволят переобучить около 100 тыс. человек.
"Роструд является участником приоритетного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в части реализации мероприятий в области поддержки занятости. В целом проект нацелен на достижение прироста общей производительности труда, в том числе за счет реализации региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число безработных в России уменьшилось на 0,2%.
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