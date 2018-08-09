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СГК увеличила выработку электроэнергии в январе-июле на 28% — до 26,9 млрд кВт⋅ч
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СГК увеличила выработку электроэнергии в январе-июле на 28% — до 26,9 млрд кВт⋅ч 

Rambler News Service 1 час назад
Сибирская генерирующая компания (СГК) увеличила выработку электроэнергии в январе-июле 2018 года на 28% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 26,9 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.
«С начала года выработка СГК составила 26,9 млрд кВт⋅ч электрической энергии, что на 28% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, рост производства обеспечили ТЭЦ Новосибирского региона, вошедшие в состав СГК в феврале 2019 года. В целом СГК обеспечила 22,6% выработки электроэнергии в ОЭС Сибири.
В июле 2019 года предприятия Сибирской генерирующей компании произвели 2,183 млрд кВт⋅ч электрической энергии, это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как поясняет компания, в июле ряд энергоблоков были остановлены для проведения профилактических ремонтных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В частности, Красноярская ТЭЦ-3 была остановлена полностью — там идут работы по замене генератора. В летние месяцы тепловые станции работают с минимальной нагрузкой, в это время увеличивается количество воды в бассейнах сибирских рек и растет выработка гидроэлектростанций. В связи с этим производство электрической энергии на станциях СГК оказалось значительно ниже, чем в зимние месяцы.
Максимальные нагрузки среди всех станций СГК в июле несли Новосибирская ТЭЦ-5 — 956 МВт, Томь-Усинская ГРЭС — 876 МВт и Беловская ГРЭС — 837 МВт.
Сибирская генерирующая компания (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9,624 тыс. км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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