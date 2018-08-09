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Портовые мощности должны соответствовать количеству и наличию объемов внешней торговли РФ
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Портовые мощности должны соответствовать количеству и наличию объемов внешней торговли РФ 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По его словам, портовая отрасль является одним из ключевых секторов российской транспортной системы, позволяющих реализовать внешнеторговый и транзитный потенциал нашей страны. На протяжении последних лет показатели работы морских портов демонстрируют исключительно положительную динамику.
«Лучше всего это показывают статистические данные: за период с 2002 по 2017 год грузооборот Российских портов вырос в 3 раза — с 260 млн т до 786 млн, соответствующий рост показали и портовые мощности — с 317 млн т в 2002 году до 1 053 млн т в 2017 году», — сообщил он.
Но в процессе привлечения частного капитала в развитие инфраструктуры правильнее делать акцент не на интересе частного бизнеса к инфраструктурным проектам, а на потребностях отечественной экономики и внешней торговли в услугах портовиков. «Портовые мощности должны соответствовать количеству и наличию объемов внешней торговли Российской Федерации», — заявил Д. Морозов.
Как меру по поддержке инвестирования он привел законодательство о Свободном порте Владивосток, которое за счет налоговых преференций создает благоприятные возможности для инвестиций в строительство современных портовых терминалов в Дальневосточном регионе.
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