Отразилась ли засуха на урожае зерновых в республиках СКФО?

В Чечне, как сообщили в республиканском минсельхозе, собрали на 40% зерновых меньше, чем планировали.

Из-за засухи пострадала не только пшеница, но и ячмень, кукуруза, овёс и т.д. Урожайность — 24,3 ц/га, и этот показатель также гораздо меньше, чем в 2017 г.

«Мы собрали гораздо меньше зерновых, чем планировали, — говорит зам руководителя администрации Гудермесского района Зауди Мусханов. — Теперь надеемся только на компенсации государства».

В среднем на 15-20% меньше зерновых собрали и в Ингушетии. А вот в Кабардино-Балкарии, напротив, урожайность зерновых в этом году в среднем на три центнера выше, чем была в 2017 г., — 37 ц/га.