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Отразилась ли засуха на урожае зерновых в республиках СКФО?
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Отразилась ли засуха на урожае зерновых в республиках СКФО? 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Чечне, как сообщили в республиканском минсельхозе, собрали на 40% зерновых меньше, чем планировали.
Из-за засухи пострадала не только пшеница, но и ячмень, кукуруза, овёс и т.д. Урожайность — 24,3 ц/га, и этот показатель также гораздо меньше, чем в 2017 г.
«Мы собрали гораздо меньше зерновых, чем планировали, — говорит зам руководителя администрации Гудермесского района Зауди Мусханов. — Теперь надеемся только на компенсации государства».
В среднем на 15-20% меньше зерновых собрали и в Ингушетии. А вот в Кабардино-Балкарии, напротив, урожайность зерновых в этом году в среднем на три центнера выше, чем была в 2017 г., — 37 ц/га.
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